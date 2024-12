Llibre sobre els reptes de la universitat, l'obra pòstuma de Jaume Porta

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

“Jaume Porta va dedicar el mateix entusiasme i rigor al llibre La universidad del siglo

XXI que en el treball que va exercir com a rector”. Així va ser com la professora de la Universitat de Lleida (UdL) Maria-Pau Cornadó va presentar ahir una obra que va iniciar i va dirigir el que va ser el seu primer rector electe, Jaume Porta, per commemorar els 30 anys de la nova UdL. Es tracta d’una recopilació d’articles, cada un escrit per un expert de l’àmbit universitari català o espanyol, en els quals es recorda la trajectòria de la institució i es debaten els principals reptes de futur de les universitats”.

Porta va impulsar el llibre amb motiu del 30 aniversari de la UdL i tracta sobre el futur de les universitats

Porta va morir el setembre del 2023, amb el llibre a mitges, i Cornadó en va agafar les regnes amb l’historiador Manel Lladonosa. “El repte principal de les universitats és adequar l’organització i governança a les seues missions d’una forma flexible, creativa i que promogui el pensament crític perquè la universitat sigui la punta de llança del progrés”, va valorar Lladonosa. “Porta sempre mirava cap al futur i jo cap al passat, però es van girar els papers i em vaig interessar més per l’avenir de les universitats”, va afegir Cornadó. Sobre això, va valorar que “més enllà de la importància que han de mantenir les facultats, els graus i els màsters tradicionals, s’han de fomentar centres de formació permanents potents que permetin que persones de totes les edats puguin formar-se en el seu àmbit”. Va afegir que “no hem de pensar en la universitat com un centre de formació inicial, sinó permanent”.

Cornadó, Lladonosa i el rector Jaume Puy, autor d’un dels pròlegs, van presentar ahir el llibre al Rectorat davant de professors i autors de diversos articles que el conformen.