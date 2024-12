El petit comerç preveu una “molt bona” campanya de Nadal

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El desembre és el mes de l’any més important per als comerços, tots immersos en una frenètica campanya nadalenca que suposa entre el 20 i el 50% de les vendes de l’any en funció del sector. “Esperem una millor campanya que l’any passat i més semblant a les d’abans de la pandèmia, que ja és molt”, afirma el president de Pimec Comerç Lleida, Manel Llaràs.

Així, explica que el consum presencial a les botigues ha mantingut bones pautes durant tot l’any, per la qual cosa “preveiem un molt bon desembre” per a les petites i mitjanes empreses. Les associacions de comerciants de l’Eix Comercial i la Zona Alta, per la seua part, expliquen que la gran afluència de persones que passegen per les zones cèntriques els ha fet començar amb bones perspectives les set jornades més importants de l’any, les prèvies al dia de Nadal.

“Estem mantenint el mateix volum de vendes del 2023, però aquest any s’estan distribuint més durant tota la setmana i els diumenges són una mica més tranquils”, valora la presidenta dels comerciants de l’Eix, Montse Eritja, que considera que no són necessaris tants dies festius d’obertura comercial. “El dia 29 no té cap sentit, moltes botigues no obriran”, assegura. Una portaveu de l’associació de la Zona Alta explica que “hi ha comerços que obren tots els dies que poden, però generalment ens posem d’acord per obrir o tancar els mateixos dies festius”. Una trentena de botigues de la zona, a més, han organitzat un calendari d’advent en el qual cada una ofereix productes especials o promocions durant un dia de desembre.

Més enllà de les zones més cèntriques, Llaràs afirma que els comerciants dels barris i de les capitals de comarca, “on costava una mica més arrancar” la campanya, també estan percebent que “moltes persones prefereixen fer les compres nadalenques a peu de carrer i no confien tant en l’online”.

Sobre això, assegura que “hi ha clients una mica escarmentats amb falses ofertes del Black Friday i tenen molta més precaució”, però afegeix que “internet pot ser un gran aliat si s’utilitza bé, com un complement”.