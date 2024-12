Atribueixen l'autoria de 4 robatoris en pisos de Lleida a un lladre amb 34 antecedents

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra han resolt l'autoria de quatre robatoris amb força a domicilis de Lleida. La investigació es va iniciar a principis del mes passat, després d'una sèrie de robatoris amb el mateix modus operandi a Lleida.

En tots els casos, el lladre forçava la porta d'entrada a l'edifici amb un tornavís, tapava els espiells amb cinta adhesiva per evitar ser identificat i, a continuació, forçava les portes dels pisos amb unes tenalles tipus bec de lloro. Un cop a l'interior, sostreia joies, diners i objectes de valor que pogués endur-se fàcilment.

Després de diverses gestions d'investigació, els Mossos van aconseguir identificar el lladre, que compta amb 34 antecedents policials i que ja es trobava ingressat al Centre Penitenciari de Ponent per altres causes. Se'l relaciona amb quatre robatoris, dos d'ells en grau de temptativa, comesos durant els dos últims mesos a domicilis dels carrers Ripollès, Roca Labrador, Tamarit de Llitera i Príncep de Viana de Lleida.

No obstant això, la investigació continua oberta per determinar si el detingut pot estar relacionat amb altres fets delictius similars. Els agents treballen per esclarir tots els detalls i posar a disposició judicial totes les proves que permetin imputar al lladre els delictes comesos.