Grans embussos a Príncep de Viana i Ferran

La primera fase de la reforma de rambla Ferran, que consistia a eliminar un dels tres carrils de circulació en direcció a l’avinguda de Francesc Macià i reasfaltar la calçada, acabarà aquest divendres, segons va informar ahir l’ajuntament. A més de reduir-ne l’amplitud, la calçada s’ha posat a la mateixa altura que el pas central i la nova vorera. La segona fase de les obres començarà a partir del gener, durarà cinc mesos i consistirà a ampliar la vorera, que passarà de tenir una amplitud de 2,8 metres a 5.

El tall dels dos carrils de Príncep de Viana cap a plaça Europa va provocar llargues cues i retencions - JORDI ECHEVARRIA

El final de la primera fase de les obres de Ferran va coincidir ahir amb el tall dels dos carrils de circulació de Príncep de Viana cap a plaça Europa, deixant només un carril per sentit i provocant llargues cues. Fonts municipals van dir que es van tallar els carrils per asfaltar la rasa que es va fer el novembre passat per fer unes obres a la xarxa de llum i d’aigües per les construcció de la nova estació d’autobusos.