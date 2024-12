El Govern mantindrà l'any que ve les bonificacions del preu dels abonaments al transport públic

Publicat per agències / redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern i el grup parlamentari dels Comuns han tancat un acord que preveu mantenir les bonificacions del preu dels abonaments per a usuaris recurrents del transport públic que depenen de la Generalitat. Es mantindran, així, al llarg de tot l'any 2025. La mesura comportarà la pròrroga de la bonificació del 50% de la T-Usual i la T-Jove, i la gratuïtat de la T-16. L'acord, que s'ha anunciat aquest dissabte al matí, busca donar compliment al pacte d'investidura i a la demanda expressada pels Comuns, amb l'objectiu de fomentar l'ús del transport públic entre la població, especialment per als i les usuàries i col·lectius que el fan servir de manera freqüent.

Després que s'hagi fet públic l'anunci, la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, ha manifestat la seva satisfacció per l'acord entre l'executiu i els Comuns, que permet tirar endavant una mesura que busca "millorar la vida del ciutadà" i complir amb un dels acords d'investidura. "Continuem treballant per tenir uns nous pressupostos que millorin la vida dels ciutadans i permetin aplicar polítiques a favor de la prosperitat compartida", ha reblat en una publicació a la xarxa social X.

El govern espanyol allarga els ajuts sis mesos

El govern espanyol es va comprometre aquest dijous amb Podem a allargar sis mesos més les ajudes al transport. La mesura es prolongarà a través d'un decret que l'executiu de Pedro Sánchez aprovarà dilluns vinent al Consell de Ministres.

Fa tot just un any, el govern espanyol va anunciar que mantindria durant tot el 2024 els ajuts i descomptes al transport públic, mesures que continuaran sis mesos més gràcies a l'acord amb Podem. Segons han confirmat a l'ACN fonts del Ministeri de Transports, seguirà la gratuïtat pels usuaris freqüents de ferrocarrils, Rodalies, mitjana distància i Avant, així com al servei públic de transport per carretera de l'Estat.