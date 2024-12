Lleida estrena cinc busos urbans 100% elèctrics

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La ciutat de Lleida va estrenar ahir el primer dels cinc autobusos urbans 100% elèctrics que la Paeria ha incorporat a la flota, en el marc del pla de mobilitat urbana i sostenible, que té per objectiu impulsar un transport urbà més ecològic. Després de les vacances nadalenques, el 7 de gener, es posaran en circulació els altres quatre, que actualment s’estan acabant de retolar, i al setembre està previst afegir-ne tres.

Els nous vehicles són de la marca Irizar e-mobility i amb aquests la flota de busos assoleix els 49, dels quals 46 són propis i 3, cedits per Moventis, la concessionària del servei. A més dels 5 elèctrics, hi ha 16 autobusos híbrids, de manera que prop del 40% del total són sostenibles. Els busos elèctrics no estan assignats a una línia en concret sinó que es distribuiran en funció de les necessitats.

Cada vehicle té una potència de 180 kw i el temps de recàrrega és d’entre 4 i 6 hores. La Paeria els tenia des de fa setmanes, però no els podia posar en funcionament al no haver instal·lat carregadors. Ara ja estan llestos cinc punts de recàrrega, que són a la seu de l’Associació Provincial Empresarial de Transports de Mercaderies per Carretera al polígon El Segre, i han estat instal·lats per l’empresa Electra Homedes. També està prevista la construcció de tres més i una nova estació transformadora per poder incorporar més vehicles elèctrics en el futur.