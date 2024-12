Millor sense el porta a porta

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Fa just un mes, el 22 de novembre, els carrers d’una part de Balàfia i Pardinyes van recuperar els contenidors d’escombraries que es van retirar el març del 2021 per implantar el sistema de recollida porta a porta. Aquest model, que funciona bé i es manté en barris amb una menor densitat de població com Ciutat Jardí i Vila Montcada, va generar una oposició generalitzada dels veïns de Pardinyes i Balàfia des que es va instaurar a l’augmentar la brutícia als carrers, on era habitual trobar-se amb bosses d’escombraries amuntegades als voltants dels contenidors que quedaven per a l’orgànica i el vidre.

“Els veïns estan més contents perquè la neteja ha millorat a tot el barri en general”, indica el president de l’associació de veïns de Pardinyes, Joan Torné. Considera que hi ha hagut un canvi substancial des que hi torna a haver contenidors, malgrat que precisa que “hi ha un parell de punts on encara s’acumulen bastants residus”. Així mateix, valora que s’hauria d’estudiar un reforç de la recollida de cartró i envasos.

L’ajuntament va instaurar el sistema de recollida porta a porta a Balàfia i Pardinyes el març del 2021

Per la seua part, la presidenta de l’associació de veïns de Balàfia, Jos Farreny, explica que “el porta a porta generava dificultats perquè ni els edificis ni les cases no estan preparades per acumular tants cubells, la majoria de les cuines del barri són petites i les escombraries generaven pudors als carrers”. No obstant, assegura que “hi ha més d’un veí que ho troba a faltar i diu que és una pena que s’hagi retirat”. També demana un reforç en la neteja dels carrers del barri que no són principals, on explica que se solen acumular més residus.

Al seu torn, la tinenta d’alcalde de Gestió de la Ciutat, Begoña Iglesias, valora que “estem contents perquè els veïns han entès i han assimilat el canvi de model de manera molt ràpida”. També afirma que, “encara que de forma molt preliminar, els tècnics de recollida de residus han detectat una reducció de les escombraries abandonades als carrers”. No obstant això, explica que hi ha alguns punts concrets més problemàtics, com ara els blocs La Pau de Pardinyes, “on haurem de fer molta pedagogia i continuar posant sancions”.

La Paeria ja volia eliminar el porta a porta de les 3.763 cases de Pardinyes i Balàfia on s’aplicava al juny, però un recurs del Comú va obligar a mantenir-lo fins que el Tribunal de Contractes del Sector Públic va avalar a l’octubre la decisió de l’ajuntament de recuperar les illes de contenidors.

