Metges i infermeres de l'hospital Arnau de Lleida tracten cada dia 60 pacients a les seues llars

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El servei d'Hospitalització a Domicili de l'hospital Arnau atén cada dia fins a 60 pacients mèdics i quirúrgics que han accedit de forma voluntària a ser hospitalitzats a les seues pròpies llars amb l'objectiu de millorar-los la comoditat i la salut, alhora que drenen el centre en èpoques d'alta activitat com l'hivern.

Un equip de cinc metges i una desena d’infermeres de l’hospital Arnau de Vilanova tracten cada dia fins a seixanta pacients que estan hospitalitzats a les seues pròpies cases, de forma voluntària, per escurçar –i fins i tot evitar– els ingressos hospitalaris que siguin possibles amb l’objectiu de millorar la seua comoditat i salut. “Som com una planta hospitalària, tractem els pacients en les mateixes condicions”, afirma la doctora Ana Vena, directora territorial del servei d’Hospitalització a domicili. “És un èxit gràcies a la coordinació amb les famílies, ens adaptem als seus ritmes, horaris i particularitats”, destaca.

Un dels objectius de la unitat és millorar la comoditat dels pacients i dels seus familiars, ja que “l’hospital trenca rutines i un ingrés acostuma a implicar complicacions laborals per als familiars”, explica la doctora. Però no només es millora la comoditat, sinó també la salut. “En les persones grans intentem evitar el delírium, un quadre de desorientació per l’impacte de l’ingrés que deixa molta empremta a nivell cognitiu”, afirma Vena. Així mateix, “quan les persones són a l’hospital se’ls acostuma a oblidar que han de caminar i moure’s, es tornen una mica més dependents”, indica. Un dels metges de l’equip, l’Álvaro, explica que “també evitem moltes infeccions nosocomials, aquelles que s’adquireixen durant l’estada en un hospital”.

El servei tracta pacients de totes les especialitats mèdiques, que solen estar ingressats 9 dies de mitjana, i també aquells que necessiten cures postoperatòries, amb una estada mitjana de 6 dies. També atén alguns pacients crònics. Normalment té capacitat per visitar diàriament 30 pacients mèdics i 20 de quirúrgics, però durant el pla de reforç hivernal s’hi sumen 10 places “per poder drenar la situació de l’hospital, on creixen les necessitats a causa de l’increment d’infeccions respiratòries”, explica Vena.

Una de les infermeres, la Bárbara, detalla que es mouen en un radi d’uns 25 quilòmetres. “Anem fins a Mollerussa, les Borges Blanques, Almacelles o Aitona”, indica.

«Necessito un taxi adaptat per anar a l’hospital»

Antonio Moreno, pacient hospitalitzat a casa. - GERARD HOYAS

Antonio Moreno, pacient hospitalitzat a casa

“Tinc una malaltia pulmonar crònica i necessito un respirador durant les 24 hores del dia des de fa set anys perquè vaig començar a fumar quan era molt jove. A l’Arnau em van proposar hospitalitzar-me a casa fa uns tres mesos i vaig acceptar perquè em sembla molt més còmode. Per anar a l’hospital he d’agafar un taxi adaptat, ja que necessito una cadira elèctrica i una motxilla amb el respirador per sortir al carrer. Estic content perquè el servei és molt bo. El doctor i la infermera venen cada dia per fer-me analítiques, prendre’m la pressió i donar-me la medicació. Si tinc una urgència, els puc trucar sempre.”