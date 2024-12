El 68 per cent dels ascensors municipals de Lleida, en mal estat

Més de la meitat dels ascensors dels edificis municipals de Lleida tenen defectes greus i han rebut una inspecció desfavorable per part de l’empresa concessionària encarregada del manteniment. Així ho constata un informe de l’ajuntament del passat 11 de novembre, que constata que 46 dels 67 elevadors de titularitat municipal “tenen defectes greus que requereixen correcció” en un termini de sis mesos. Davant d’aquesta situació, l’ajuntament ha autoritzat licitar un contracte de serveis valorat en 186.012,45 euros, IVA inclòs, per arreglar aquestes deficiències.

Segons ha pogut saber aquest diari, l’11 de novembre el responsable del servei d’instal·lacions i equipaments públics i energia de la Paeria va fer un informe en el qual destacava que l’empresa concessionària encarregada del manteniment dels ascensors municipals, Ascensores Ga-Lo SLU, havia fet les inspeccions de tots els elevadors i que el 68 per cent del total tenien defectes greus que s’han de resoldre en un termini màxim de sis mesos. Si no es porten a terme aquestes millores en aquell termini, “es deixarà fora de servei els ascensors afectats, podent l’òrgan competent de la comunitat autònoma iniciar un expedient sancionador contra el titular de la instal·lació, essent aquest l’ajuntament de Lleida”.

La Paeria té previst fer actuacions fins al 15 de març per corregir aquestes deficiències

Per això, el cap d’aquesta àrea municipal va plantejar licitar un contracte de servei per corregir aquestes deficiències. El pressupost seria de 186.012,45 euros, IVA inclòs. En principi, el contracte havia d’entrar en vigor el 16 de desembre i durarà fins al 15 de març i preveu destinar-hi 11.607,25 euros fins a Cap d’Any i 74.405,20 euros entre l’1 de gener i el 15 de març. Onze dies després, el 22 de novembre, l’interventor de fons municipals va avalar treure a concurs públic el contracte.

Val a recordar que per al pressupost del 2025 es preveu invertir 50.000 euros per a millores en els edificis municipals, 125.000 per millorar l’accessibilitat i 500.000 euros per als centres cívics.