Denuncien falta de serveis socials i un presumpte desallotjament il·legal

El col·lectiu Fruita amb Justícia Social denuncia que un membre de la seua organització va patir un presumpte desallotjament il·legal dilluns per part del propietari del pis en el qual vivia de lloguer sense un contracte formal. Un portaveu de la plataforma va explicar que, “aprofitant l’absència de l’inquilí del pis, el propietari va deixar al carrer les pertinences que tenia a la seua habitació arrendada i va canviar el forrellat per impedir-li l’accés”. Va afirmar que l’afectat va denunciar els fets davant dels Mossos d’Esquadra. El portaveu del col·lectiu va indicar que “aquesta greu situació es va produir després que la persona afectada intentés empadronar-se al domicili” per poder accedir a una ocupació en una empresa d’inserció laboral. “El propietari s’hi va negar i va adoptar una actitud hostil, enviant missatges amenaçadors i d’odi a través de Telegram”, va afegir. El col·lectiu explica que ha reallotjat l’afectat i denuncia que “els canals d’urgència dels serveis socials són ineficients en molts casos” perquè “és un problema que les persones hagin de dependre de les entitats per trobar alternatives” i “els terminis per aconseguir el padró sense domicili fix superen els 3 mesos. Entenem que no sigui instantani, però s’hi haurien de poder afegir urgències”. Per la seua part, la Paeria afirma que “l’àrea d’Inclusió el va atendre ahir i li va oferir allotjament davant del desallotjament que va patir, però que el va rebutjar perquè de moment té la situació resolta a través de l’entitat i d’una persona col·laboradora”. El consistori assegura que “si ho necessita més endavant, se li tornarà a oferir allotjament”. Així mateix, també afirma que “se li ha facilitat el certificat d’exclusió que ha demanat per poder accedir a una empresa d’inserció laboral”.