Demanen agilitzar els judicis contra els multireincidents

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La delegada del Govern a Lleida, Núria Gil Sisó, es va reunir ahir amb el president de la Federació d’Associacions de Veïns de Lleida (FAV), Toni Baró, i representants de la comissió de seguretat de l’entitat veïnal per tractar els reptes en matèria de seguretat, sobretot després dels últims robatoris a l’Horta. Baró va explicar que entre les seues propostes hi ha la necessitat d’un canvi de legislació per agilitzar els judicis contra els multireincidents per a la qual cosa es requereix, va dir, més jutjats i una major coordinació. Va recordar que hi ha preocupació entre els veïns arran dels últims successos a l’Horta i va apuntar que ahir mateix hi va haver un altre intent de robatori a la partida de Quatre Pilans. Entre les peticions, va recordar, també es troba la d’una major dotació d’agents dels Mossos d’Esquadra així com que es faciliti la denúncia a les persones afectades, perquè puguin fer-la in situ, i que hi hagi un seguiment a les víctimes després dels fets. Així mateix, la FAV va presentar a Gil una sèrie d’estadístiques sobre delictes a l’ABP del Segrià que, segons Baró, mostren en alguns casos el doble d’infraccions que la mitjana catalana. Unes mesures que, va afegir, volen explicar a la consellera d’Interior, Núria Parlon. Per la seua part, Gil va expressar que traslladarà les inquietuds i preocupacions a les conselleries implicades i va subratllar la importància de mantenir una estreta i constant col·laboració amb la Paeria.