Detinguts in fraganti per tràfic de cocaïna

Els Mossos d’Esquadra van detenir dilluns dos homes de 39 i 41 anys per tràfic de cocaïna. La investigació es va obrir fa uns mesos després de tenir indicis de la presència d’un individu que distribuïa cocaïna al Segrià. Els agents van comprovar que el sospitós sempre es desplaçava amb el seu vehicle fins al punt acordat per vendre la droga. Dilluns, a les 20.15 hores, el van interceptar in fraganti quan feia una transacció de 100 grams de cocaïna a un altre home davant d’una empresa del polígon industrial Camí dels Frares. Al seu vehicle van trobar un altre paquet amb 100 grams de cocaïna i 750 euros.

Al comprador també se’l va detenir, ja que tot apunta que la droga era per revendre-la al detall. Al domicili del venedor, als afores dels Mangraners, van trobar estris per manipular la droga i una bàscula.