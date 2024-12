L'ATM apuja les tarifes un 3%, però manté els descomptes del 50%

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha aprovat un augment del 3 per cent en les tarifes del transport públic per a l’any que ve i mantenir les bonificacions del 50 per cent en els diferents títols multiviatge. Amb el descompte aplicat, la T-10 d’una zona costarà 5,30 euros (aquest any són 5,15 euros), la de dos zones tindrà un preu de 8,30 euros (abans 8,05), la de tres zones costarà 26,50 euros (el 2024 eren 25,75) i la de quatre zones tindrà un preu de 37,15 euros, la qual cosa representa una pujada d’1,10 euros respecte als 36,05 d’aquest any.

Per la seua part, Autobusos de Lleida encara no ha informat si modificarà les tarifes dels títols exclusius dels busos urbans de Lleida: el bitllet senzill (actualment costa 1,20 euros), la T-Estudiant (2,50 euros) o la T-Nostra B (1,45 euros).

Les noves tarifes de l’ATM entraran en vigor a partir del 15 de gener. Els títols adquirits fins al dia 14 caducaran el 30 d’abril per permetre aprofitar al màxim dels abonaments.

El departament de Territori explica que apuja les tarifes “per compensar, sobretot, factors econòmics del context actual com la pujada dels costos d’explotació dels serveis”. Les tarifes van estar congelades entre 2021 i 2023.

La Generalitat, a través de l’ATM, manté l’aportació del 20% de bonificació, mentre que el Govern central ha prorrogat aquesta setmana la seua aportació del 30% durant el primer semestre. Encara que aquesta contribució no estigui assegurada a partir del juliol, el Govern garanteix que les bonificacions es mantindran al 50% durant el segon semestre del 2025.

Amb el descompte aplicat, la T-10/30 d’una zona costarà 4,20 euros, la de dos zones 6,70 euros, la de tres zones 21,20 euros, i la de quatre zones tindrà un preu de 29,75 euros. Per un altre costat, la T-50/30 costarà 16,20 euros (una zona), 23,60 euros (dos zones), 84,90 (tres zones) i 115,85 euros (quatre zones). La T-Mes, per la seua part, costarà 21,35 euros (una zona), 30,85 euros (dos zones), 99,30 euros (tres zones) i 138,95 euros (quatre zones).