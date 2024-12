Establiments de l'Eix Comercial i grans superfícies de Lleida ja han començat les rebaixes

Des que es van liberalitzar els períodes oficials de rebaixes, moltes botigues no esperen ni de lluny al 7 de gener per iniciar les d’hivern. Però és que les últimes temporades s’està consolidant donar el tret de sortida dels descomptes abans de cap d’any, just després de Nadal i Sant Esteve. Així, ahir ja es podien veure cartells de rebaixes en almenys una desena d’establiments de l’Eix Comercial i també en grans superfícies d’altres zones de la ciutat. En la majoria, anuncien descomptes del 50%, però en algunes ofereixen ja el 60% i fins i tot el 70%.

Es tracta d’una estratègia comercial per captar clients entre els ciutadans que encara no han comprat els regals de Reis, els que esperen a última hora per proveir-se de roba per celebrar Cap d’Any o els que es volen regalar un caprici per aquestes dates.

En els propers dies, amb tota seguretat més cadenes i franquícies se sumaran a les rebaixes, encara que el gruix de botigues continua esperant al 7 de gener, la data oficial durant molt de temps per començar les rebaixes.

A banda dels descomptes, diverses botigues de l’Eix estan en liquidació per tancament, com la de Benetton de la plaça Paeria, o per trasllat, com la Yellow del carrer Major.

En tot cas, segueix la marató de jornades de comerços oberts de la campanya nadalenca, atès que demà diumenge és un dia d’obertura autoritzada, igual com passa amb els següents diumenges, els dies 5 i 12 de gener. Després, ja no hi haurà més festius de botigues obertes fins al 12 d’octubre