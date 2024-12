L'Institut d'Ocupació ajuda a trobar feina 905 persones

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Institut Municipal d’Ocupació (IMO) ha aconseguit ocupació per a 905 persones aquest any gràcies al seu Servei d’Intermediació Laboral, que posa en contacte sol·licitants de treball amb empreses que necessitin el seu perfil professional. Un total de 550 firmes van publicar 1.235 ofertes i actualment n’hi ha un centenar d’actives. Cada any, unes 2.000 persones es donen d’alta a la borsa de treball de l’IMO perquè estan a l’atur o busquen una feina millor. En conjunt, l’IMO ha atès aquest any 3.212 usuaris.

Per al 2025, té previst gestionar una trentena de projectes, inclosos programes ocupacionals finançats pel Servei d’Ocupació de Catalunya, Educació, el Consorci de Formació Contínua i el ministeri d’Educació, amb uns fons concedits de 5.757.085,44 euros. Com a novetat, el programa Treball als Barris, que fins ara se centrava a la Mariola, el Centre Històric i Magdalena-Noguerola, s’ampliarà a Príncep de Viana-Clot i Llívia-Secà. També iniciarà un taller d’ocupació per a deu persones majors de 30 anys d’aquests barris, que durant un any firmaran un contracte laboral amb l’IMO per efectuar manteniment d’espais públics. A més, oferirà formació ocupacional dual a quaranta-cinc joves. Per una banda, ha subscrit un conveni amb la patronal del metall Femel perquè vuit empreses formin quinze persones en soldadura, i per una altra es formarà unes altres quinze joves com a vetlladores (dotze treballaran en escoles bressol), i quinze més estaran un any de formació en administració en empreses i a la Paeria.