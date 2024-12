Més de 110 funcionaris agredits a la presó de Lleida en set anys

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un total de 113 funcionaris del Centre Penitenciari Ponent han estat agredits per reclusos els últims set anys. Així ho reconeix la conselleria de Justícia i Qualitat Democràtica en una recent resposta parlamentària. D’aquests, mig centenar van resultar ferits de gravetat, de forma que, segons detalla la conselleria, a causa d’un incident amb agressió, van requerir assistència mèdica i van comportar una baixa temporal. Uns altres 63 figuren com a ferits lleus. En aquest últim cas, Justícia apunta en la seua resposta que aquests professionals han patit una agressió i han necessitat assistència mèdica però no han causat baixa, ja que la majoria consisteix en contusions a causa, enumera per exemple, d’un cop de puny, una estrebada, una espenta, un llançament d’un moble o objecte, una esgarrapada o una mossegada. D’altra banda, mig centenar de funcionaris de Ponent figuren com a agredits en incidents però no lesionats.

Segons les dades de la conselleria, el nombre d’incidents no ha deixat d’augmentar. El 2017 es van registrar tres incidents amb agressions, dels quals un va ser greu i van resultar lesionats sis funcionaris. El 2023 hi va haver, segons Justícia, 29 incidents amb agressions a funcionaris a la presó lleidatana, dels quals una desena van ser greus. En aquests, van resultar ferits 27 professionals, dels quals 14 de gravetat. La de l’any passat va ser fins i tot una xifra superior a la del 2022, quan hi va haver 20 incidents amb 24 funcionaris ferits, 12 de greus. Així mateix, fa poc temps la conselleria va respondre una altra pregunta parlamentària en la qual detallava que entre els mesos de gener i setembre de 2024 s’havien registrat 26 agressions.

A començaments de desembre, un intern va agredir sexualment una funcionària de Ponent que va abordar per l’esquena, subjectant-la amb força i fent-li tocaments. Fa anys que els sindicats reclamen més mesures de seguretat, exigències que es van incrementar el passat 13 de març arran de l’assassinat d’una treballadora a Mas d’Enric. El conseller, Ramon Espadaler, va dir en una entrevista que les agressions són “un tema complex i que no té una solució fàcil” i treballen per crear un “clima positiu” a les presons.

La síndica, contrària a vetar que assassins treballin amb ganivets

La síndica de greuges va instar la setmana passada la Generalitat a rectificar la seua política penitenciària i va demanar al departament de Justícia que reconsideri les restriccions aplicades a alguns interns per poder treballar a les presons. L’origen és l’assassinat d’una cuinera a la presó de Mas d’Enric al març per part d’un intern. Arran d’aquest succés, després del canvi de Govern, la conselleria va aprovar una circular que impedeix que els presos condemnats per delictes que hagin acabat amb morts o lesions greus puguin treballar amb ganivets a les cuines de les presons. Ho va fer després que SEGRE destapés que el Centre Penitenciari Ponent destinava de nou la cuina a un reclús condemnat per assassinat. Ara, la síndica, Esther Giménez-Salinas, considera que aquesta premissa representauna exclusió generalitzada i no segueix els principis de reinserció.