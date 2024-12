Un ferit lleu en una col·lisió entre dos vehicles a Sort

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Dos vehicles van col·lidir ahir a les 15.05 hores a l’avinguda de la Generalitat de Sort i un dels conductors va resultar ferit lleu, segons el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Els Bombers van desplaçar una dotació de la mateixa localitat de Sort. El trànsit va quedar afectat i es va haver de donar pas alternatiu per un altre carrer de la població. D’altra banda, els Bombers van rebre també un avís per un xoc a Sant Marí de Riucorb, però no van arribar a actuar.