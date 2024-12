Obres per convertir un tram de Fleming en una ronda verda

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Paeria ha iniciat els treballs per a la renaturalització de part del carrer Doctor Fleming. Es tracta del tram lateral d’aquesta via més proper al Camp d’Esports, entre passeig de Ronda i Alcalde Pujol, que es convertirà en una ronda verda, amb 81 arbres i més de 7.371 plantes arbustives. S’eliminen els aparcaments per alliberar 4.448 m² que passaran a ser de vianants. Les obres van ser adjudicades a l’empresa Agrotècnica del Segrià, per un import de 630.515,83 euros.