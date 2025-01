Nou accés provisional al CUAP de Prat de la Riba de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) de Prat de la Riba de Lleida compta des de fa uns dies amb un accés provisional pel lateral de l’edifici, en concret pel número 58 d’aquest carrer. L’entrada habitual per la cantonada de Prat de la Riba amb Salmerón està fora de servei a causa de les obres de reforma interior d’aquest equipament, com mostra la imatge. La porta està tancada i la rampa d’accés, amb tanques, i diversos cartells anuncien la ubicació del nou accés.

L’Institut Català de la Salut no va poder precisar quan es podrà recuperar l’entrada convencional perquè depèn del desenvolupament de la reforma, que comportarà una ampliació de l’espai d’admissions tant a la planta baixa com a la primera planta, on hi haurà dotze consultes, dos boxs, espai per a l’equip d’atenció domiciliària i tres sales d’espera.