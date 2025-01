L'església ortodoxa romanesa de Lleida ja té el seu retaule

L’església ortodoxa romanesa de Lleida, ubicada a l’antiga comissaria de la Policia Nacional al passeig de Ronda que van comprar el 2014, ja disposa del seu iconòstasi, encara que falten per acabar alguns detalls. Es tracta d’una gran paret de fusta de 10,5 metres de llarg i 4,5 d’alt atapeïda d’icones i decoracions escultòriques, similar a un retaule, però que als temples d’aquesta religió se situa davant de l’altar. Té tres portes que s’obren només en determinats moments de la litúrgia i separa la zona on oficia el sacerdot de la nau en la qual hi ha els fidels.

Així mateix, tal com va publicar aquest diari, aquest element, igual que la resta de l’església, ha estat finançat amb donatius de la comunitat ortodoxa, que no se circumscriu només a Lleida capital, sinó a comarques del pla i fins i tot a poblacions aragoneses com Fraga o Montsó. Ha estat elaborat a Romania per Constantin Ionascu (escultor) i Iulian Batalan (pintor), que van viatjar a Lleida per instal·lar l’iconòstasi, que va arribar dividit en peces.

El pintor ha de finalitzar encara algunes icones, que estaran llestes al maig, i el rector del temple, Daniel Simón, va anunciar que el 24 de juny, coincidint amb el patró del temple, Sant Joan, serà inaugurat i beneït pel bisbe de l’església ortodoxa romanesa d’Espanya i Portgual, monsenyor Timotei.

El pare Simón va detallar que l’iconòstasi és de til·ler perquè la seua fusta permet tallar uns relleus de gran precisió. Té inscripcions tant en castellà com en romanès i la creu que el corona està inspirada en la de la Casa Batlló de Barcelona, dissenyada per Gaudí. A més a més, va apuntar que conté una relíquia dels màrtirs de Sant Sava de Jerusalem i també en tindrà una altra en una part de dedicada a Sant Jordi.

A la parròquia del Carme, on resaven abans de disposar del seu propi temple, tenien un iconòstasi molt més petit, com una mampara amb rodes, que desplegaven en les seues litúrgies. Algunes de les seues icones han estat col·locades provisionalment en l’actual mentre no acaben les noves.

El següent objectiu de la comunitat ortodoxa és pintar frescos a tota la coberta interior del temple, quan disposin de finançament, també gràcies als fidels, a qui el pare Simón va agrair la seua gran implicació per poder finalitzar, a poc a poc, aquesta església.