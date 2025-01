Nou pàrquings subterranis augmenten tarifes, dos les congelen i dos les abaixen

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Aparcar en nou pàrquings subterranis de la ciutat costa entre un 2,1% i un 19% més aquest any que el 2024, mentre que dos han congelat preus i dos els han abaixat fins un 12%, en el cas de l’aparcament de l’estació de trens. Segons les tarifes anunciades als mateixos pàrquings, el que més s’ha encarit és el de l’Avantmèdic, a la plaça Social. Estacionar-hi costa 0,05 euros per minut, un 19% més que els 0,042 euros de l’any passat.

El de la Llotja és el següent que més puja, un 10,5% per minut: de 0,0425 a 0,047 euros. El segueixen el del passatge Empordà (la Muralla), que s’incrementa un 4,1% –de 0,048 euros per minut a 0,05–, i el de l’Auditori, al carrer la Parra, que puja de preu un 4% –de 0,0523 a 0,05439 euros.

El pàrquing de la plaça Ricard Viñes apuja preus per minut un 3,1%, de 0,0509 a 0,0525 euros. Així mateix, el de l’hospital Arnau de Vilanova ha incrementat tarifes un 3% respecte al gener passat: el preu per minut del primer quart d’hora passa de 0,0328 a 0,0338 euros, mentre que fins a la primera hora puja de 0,0472 a 0,0486 euros.

D’altra banda, amb increments menors es troben el de l’Eurofòrum, que puja un 2,9%; el de Blas Infante, que s’encareix un 2,4%; i el de Blondel, el preu del qual per minut s’incrementa un 2,1%.

Per contra, els pàrquings subterranis de l’estació de trens i de la plaça Sant Joan tenen tarifes més barates que el gener passat. El de l’estació, on és gratis aparcar el primer quart d’hora, costa un 12% menys fins a la primera mitjana hora: baixa de 0,0274 a 0,0241 euros.

Així mateix, des que la Paeria va municipalitzar l’aparcament de Sant Joan l’abril passat ha abaixat les seues tarifes per minut un 1,9%: de 0,0467 a 0,0458 euros. El preu per hora, que entre el 2023 i el 2024 va pujar de 2,65 a 2,80 euros, aquest any es rebaixa cinc cèntims fins als 2,85 euros.

Finalment, l’aparcament que és al costat de la clínica Perpetu Socors i el de la Zona Alta, al carrer Magí Morera, han congelat preus i cada minut costa 0,041 i 0,04 euros, respectivament.