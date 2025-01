Un intern perillós de la presó de Lleida provoca un incendi en una cel·la i agredeix tres funcionaris

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Nova agressió al Centre Penitenciari Ponent. Segons van explicar a aquest diari fonts penitenciàries, dissabte a la tarda un intern amb antecedents per la seua perillositat va provocar un incendi en una cel·la i va acabar agredint tres funcionaris que havien acudit a sufocar el foc. L’incident va tenir lloc al DERT (departament especial de règim tancat) i el reclús, de 20 anys, és considerat perillós, a l’acumular nombrosos incidents, baralles, agressions i incendis, segons les mateixes fonts. Una vegada es va encendre el foc, els funcionaris van anar a apagar-lo i el reu va començar a clavar-los cops i puntades de peu, per la qual cosa va haver de ser reduït pels treballadors. Tres d’ells van resultar lesionats i van ser atesos per la mútua, encara que almenys dos van tornar al servei.

Els sindicats van denunciar de nou que el DERT de Ponent es troba en unes condicions “lamentables”, amb una plantilla envellida. Van insistir en la necessitat que se’ls consideri agents de l’autoritat a l’assenyalar que, en cas de ser agredits, “la conseqüència per als interns és pràcticament nul·la”.

En aquest sentit, CCOO va considerar que “estem totalment abandonats per part de l’administració. Si agredir-nos els suposés penes de presó, la gran majoria s’ho pensaria dos vegades”, van remarcar. Una reivindicació que comparteixen CSIF i UGT, que fa anys que reclamen millores a la presó de Lleida. Dissabte també hi va haver una agressió a Puig de les Basses, a Figueres, i ahir, a Brians 2.

En un comunicat, CCOO va denunciar que, en el cas de Lleida, la sanció que rebrà el reclús serà tenir una hora diària menys de pati i va afegir que “ni tan sols s’ha de fer responsable econòmicament dels desperfectes”.

Així mateix, va lamentar que “hi ha interns que tenen una encertada sensació d’impunitat” i que el DERT de Ponent “suporta la major part d’interns conflictius del sistema penitenciari català”.

Per la seua part, el sindicat CSIF va assenyalar que “és imprescindible implementar un canvi estructural i adoptar mesures eficaces, com la dotació d’aerosols de defensa”.

En una resposta parlamentària, el departament de Justícia va assenyalar que entre el 2017 i el 2023 un total de 113 funcionaris van ser agredits per interns a Ponent.