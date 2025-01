Els delictes a les zones rurals de Lleida augmenten un 7,8% fins a arribar als 535

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Generalitat va crear el 2011 el Programa Operatiu Específic (POE) del Món Rural amb l’objectiu de reduir i prevenir els fets delictius en aquestes zones. Segons les dades facilitades per la conselleria d’Interior i Seguretat Pública en una resposta parlamentària, el 2023 els Mossos d’Esquadra van registrar un total de 535 denúncies en les diferents àrees policials de les comarques lleidatanes relacionades amb aquest dispositiu. Suposa un augment del 7,8% respecte al 2022. La majoria de les denúncies presentades van ser per danys, com els causats en infraestructures o cultius, així com robatoris amb força, en habitatges, magatzems o casetes, i a l’interior de vehicles. També per furts. La conselleria explica en la seua resposta que el POE té com a objectiu general reduir i prevenir els fets delictius de més incidència en les zones rurals, així com incrementar les relacions amb el sector primari i augmentar la percepció de seguretat.

Així mateix, indica que pel que fa als productes agrícoles que més se sostreuen en el conjunt de Catalunya figuren les olives, garrofes, ametlles, mandarines, fruita dolça, oliveres, taronges, préssecs i avellanes. No s’especifiquen dades concretes de robatoris de maquinària agrícola i combustible. Per Àrea Bàsica Policial (ABP), la que comptabilitza un major nombre de delictes és la del Segrià, amb un total de 213 denúncies el 2023, de les quals un centenar van ser per robatoris amb força. D’aquestes, se’n van registrar sis en domicilis. També hi va haver 61 furts denunciats, dos dels quals en domicilis. Al Segrià el segueix l’ABP del Pla d’Urgell-Garrigues, amb 168 fets delictius al món rural el 2023, un 23,5% més que un any abans. En aquestes comarques es van denunciar 97 robatoris amb força, dels quals quatre van ser en domicilis. En tercera posició es va situar la Noguera, amb 66 denúncies.

En el POE es determinen els punts, les zones, l’estacionalitat i els períodes crítics i d’interès a què dirigir els serveis policials. Així mateix, es porten a terme accions preventives per difondre consells de seguretat. En aquest cas, assenyala que recentment s’ha elaborat un díptic a requeriment de la Regió Policial de Ponent. En aquest material es recorda la conveniència de reforçar la seguretat perimetral d’explotacions, magatzems, granges i masies, i també dels sistemes de protecció d’eines i maquinària.