Un home s'enfronta a 5 anys de presó per agredir sexualment una menor a Balaguer

L'Audiència de Lleida jutjarà un home que s'enfronta a 5 anys de presó per un delicte d'agressió sexual a una menor. Els fets van passar el 21 d'agost del 2021 a Balaguer quan la noia, de 15 anys, va trucar a la porta de l'acusat per retornar-li un gat que havia caigut a un pati. Segons Fiscalia, ell la va agafar i va intentar fer-li tocaments i petons, però ella va aconseguir fugir. En cas que l'home sigui condemnat, el fiscal proposa expulsar-lo del país quan compleixi dues terceres parts de la pena. A més, demana que no pugui aproximar-se a menys de 100 metres de la noia ni comunicar-se amb ella durant 5 anys, que compleixi 5 anys de llibertat vigilada i que indemnitzi la víctima amb 3.000 euros. El judici es farà el 15 de gener.