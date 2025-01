Bon inici de les rebaixes després d'una gran campanya comercial nadalenca a Lleida

La millor campanya comercial de Nadal dels últims anys a Lleida, en què les vendes van augmentar fins a un 8%, va donar pas ahir a les rebaixes d'hivern, que en el primer dia van registrar una bona afluència de clients. Els comerciants destaquen que els compradors valoren cada cop més el tracte personalitzat i l'atenció presencial de les botigues.

La majoria dels comerços de Lleida van donar ahir el tret de sortida de les rebaixes d’hivern, tot i que d’altres ja fa dies que les van començar, amb molt bones sensacions després de viure la millor campanya de Nadal dels últims anys, en la qual les vendes es van incrementar entre un 5% i un 8%. I el cert és que l’afluència de compradors a les artèries comercials de la capital va ser alta i fins i tot davant d’alguns establiments hi havia aglomeracions abans que obrissin.

“En general el 7 de gener acostuma a ser el dia de les devolucions i poc més, però ens ha sorprès que durant tot el matí hi ha hagut bastanta gent per l’Eix Comercial i, el que és més important, amb bosses”, va assegurar ahir una comercianta del carrer Major. Per tot això, els comerciants preveuen una bona temporada de rebaixes i amb la percepció que els clients cada vegada prefereixen més comprar abans a les botigues físiques que online. Un canvi de tendència que celebren i atribueixen sobretot al tracte i l’atenció personalitzada que ofereixen.

«Hem anat a passejar per l’Eix a veure quines ofertes trobàvem i hi ha bons descomptes. Fem compres online, però amb les botigues que hi ha a Lleida prefereixo anar-hi en persona per l’atenció i perquè així pots saber al moment si una peça et val o no». marta, nuria i ilenia. clientes de l’eix comercial.

La presidenta dels comerciants de l’Eix, Montse Eritja, va destacar que “l’ambient d’avui [per ahir] és molt positiu, amb gent passejant per l’Eix i amb bosses, i és a causa en part pel fet que moltes botigues no han començat les rebaixes fins avui malgrat que legalment les podien iniciar quan vulguessin”.

Va reconèixer que han tingut “una de les millors campanyes de Nadal dels últims anys” amb nivells de venda similars als d’abans de la pandèmia i que en aquestes rebaixes “la gent sap el que vol i en general no mirarà a veure què troben, sinó que tenen fitxat un producte des de fa setmanes que ara busquen rebaixat, i la percepció és que la gent té ganes de compres”.

Al seu torn, Eritja va corroborar que la ciutadania cada vegada busca més l’atenció personalitzada de les botigues. “Ens ha sorprès positivament, realment l’atenció personalitzada és un servei que donem a tots els comerços físics que no presten altres modalitats de venda, és el nostre punt fort i la gent cada vegada ho busca i ho valora més”, va concloure.

Per la seua part, des de l’associació de comerciants de la Zona Alta van destacar que el 40% dels associats ha tingut una campanya de Nadal per sobre de les expectatives i que l’inici de les rebaixes ha tingut l’afluència esperada. També constaten el retorn de la clientela a les botigues físiques. “L’ascens de la venda online ens va fer mal, però ara això s’ha revertit i es valora molt més el treball del comerciant que fa uns anys. Volen aquest tracte personalitzat i busquen més qualitat que quantitat i aquí és on destaquem”, va dir una portaveu de l’entitat.

Precisament, tots els comerços consultats ahir per aquest diari van coincidir a destacar que han experimentat un augment de clients que busquen el tracte i l’atenció personalitzada de les botigues físiques.