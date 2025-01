Inici de la segona fase de la reforma de rambla Ferran de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Fa unes setmanes que va acabar la primera fase de les obres de reforma de rambla Ferran i aquest dimarts un grup d’operaris van començar els treballs de la segona, que consistirà en l’ampliació de la vorera que dona al Museu Morera, que passarà de 2,8 a 5 metres d’ample.

Aquesta segona fase durarà aproximadament cinc mesos i servirà per duplicar l’espai per a vianants. La nova vorera estarà a la mateixa altura que la calçada i el passeig central. També es plantaran 39 arbres, s’instal·laran 24 columnes amb 48 lluminàries, es renovarà la xarxa d’aigua potable i el mobiliari urbà i es col·locarà nova vegetació arbustiva en 25 jardineres. La primera fase va arrancar a l’octubre i va consistir en la reducció d’un carril de circulació en direcció a Blondel, per la qual cosa a partir d’ara hi haurà dos carrils, un dels quals per al transport públic.