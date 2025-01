La comunitat xinesa de Lleida va donar 7.000 € per la dana

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La comunitat xinesa de la ciutat, reunida a l’Associació de Paisans Xinesos de Lleida, va enviar materials als afectats per la dana de València per un valor de 7.000 euros. Ho va explicar el seu president, Guofeng Ding, que ahir va renovar el càrrec en un acte que va comptar amb més d’un centenar d’assistents, entre els quals representants del consolat de la Xina a Barcelona i del sector econòmic, social i polític lleidatà. L’associació ha creat recentment un nou grup, l’Associació de Joves per a la Innovació i la Tecnologia de Lleida, que de moment compta amb disset joves d’entre 18 i 35 anys que “ajudaran les persones grans que no entenen l’idioma i fomentaran un augment de relacions per involucrar-nos més en la societat lleidatana”, va explicar Rong Anna Xu, membre de la comunitat. Així mateix, l’associació organitza classes de mandarí per a nens d’origen xinès nascuts a Lleida a l’escola Fedac, i en un futur volen oferir-les per a lleidatans.

Per la seua part, l’alcalde, Fèlix Larrosa, i el subdelegat del Govern central, José Crespín, van rebre ahir la cònsol general de la República Popular Xinesa a Barcelona, Meng Yuhong.