Educació ajorna fins a d'aquí dos cursos el nou currículum de Batxillerat

El departament d’Educació ha decidit ajornar fins el curs 2026-27 la modificació de l’actual currículum de Batxillerat, fent així marxa enrere a la seua intenció inicial d’aplicar-lo de cara al pròxim curs. Així ho han notificat alts càrrecs de la conselleria a representants de la comunitat educativa amb la qual aquest matí han mantingut reunions per intentar consensuar com s’han d’impartir les assignatures científiques -física, química, biologia i ciències ambientals- en el nou currículum.

Segons la informació obtinguda per aquest diari, Educació vol d’aquesta manera disposar de més temps per pactar el nou model amb tots els actors implicats, després de l’allau de crítiques que va rebre la seua proposta de fusionar física i química d’una banda i biologia i ciències ambientals per l’altre, amb només tres hores setmanals de docència per a cada una de les dos noves, quan ara entre les quatre en tenen dotze.

A més, la conselleria es planteja canviar radicalment aquesta proposta per aconseguir que aquestes matèries de modalitat tornin a tenir quatre hores de docència setmanal, com fins fa dos cursos, complint alhora el requeriment del ministeri d’Educació per adaptar-les a la llei orgànica estatal. Així, per exemple, es podria impartir física i química com una única assignatura de 4 hores i, alhora, implantar-ne una altra que oferiria continguts d’ambdues matèries unes altres 4 hores, el que a la pràctica suposaria que es podrien dedicar 4 hores als continguts de cada una.

D’altra banda, la consellera d’Educació, Esther Niubó, ha defensat el conveni firmat dimecres amb l’OCDE per millorar el sistema educatiu català i ha lamentat les crítiques del sindicat USTEC, amb el qual ha afirmat que es reunirà.