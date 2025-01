La Paeria de Lleida planteja restringir l'accés de vehicles al turó de la Seu Vella

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament es planteja restringir el pas lliure de vehicles per la Porta del Lleó, que dona accés al conjunt monumental de la Seu Vella des de la plaça Guifré I. La tinenta d’alcalde de Mobilitat, Cristina Morón, va afirmar ahir a Ua1 que “ens hem plantejat moltes vegades delimitar l’accés tan lliure a la Seu per una porta que forma part del monument i es pot danyar pel pas de vehicles, sobretot furgonetes i camions”. Una portaveu municipal va explicar que “s’està estudiant quines mesures es podrien aplicar perquè la plaça de la Sardana no sigui una zona de pàrquing lliure, amb l’objectiu de reduir el pas de vehicles cap al moment”. Aquesta plaça, la més propera a la catedral i a què només es pot accedir en vehicle per la Porta del Lleó, serveix de zona d’estacionament amb una capacitat d’un centenar de cotxes. Sobre això, Morón va valorar que “dins d’un monument afectat per la Zona de Baixes Emissions (ZBE) no hi hauria d’haver un pàrquing d’aquestes dimensions”.

Dos tècnics inspeccionaven ahir la zona esfondrada. - AMADO FORROLLA

La plataforma Som Veïns, que defensa una conversió en zona de vianants del Centre Històric amb accessos permesos als guals dels veïns, ja va valorar fa uns dies que “no té sentit establir una ZBE on hi ha aparcaments dissuasius”.

El de la Seu Vella és l’únic gratuït al barri, però també hi ha grans pàrquings de zona blava darrere de la biblioteca –el més gran– o als voltants de la plaça del Dipòsit.

Paral·lelament, dos tècnics inspeccionaven ahir la zona de la muralla de la Llengua de Serp que dissabte passat va patir una esllavissada. La Paeria va anunciar dimarts que portarà a terme “obres immediates” per estabilitzar la zona: repararà el despreniment, estabilitzarà el talús sobre el qual hi ha la muralla i revisarà totes les àrees adjacents. Mentre durin aquests treballs, es mantindran els talls de trànsit que afecten el carrer Sant Andreu i la Ronda de la Seu Vella.