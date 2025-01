Publicat per S. COSTA D. Redactor de Local Verificat per Creat: Actualitzat:

El projecte de pressupost per a aquest any que el govern municipal del PSC ha elaborat de forma conjunta amb el grup de Junts es votarà demà en ple extraordinari i les dos formacions confien que els grups de PP, ERC i Comú s’abstinguin atès "l’alt nivell de coincidència" entre les al·legacions que han presentat amb la seua proposta. Així ho han destacat la tinenta d’alcalde bo Govern, Carme Valls (PSC), i la regidora Neus Caufapé (Junts), que han dit que han rebut propostes de tots els grups tret de de Vox i que en línies generals "els punts en comú coincideixen amb els projectes de ciutat per a aquest any", com són la millora de la seguretat i mobilitat, el manteniment de la via pública i implementar mesures per facilitar l’accés a l’habitatge i l’ocupació. No obstant, cal assenyalar que amb els vots de PSC, que té nou regidors, i els de Junts, que n’ostenta cinc, ja sumen majoria absoluta per aprovar els comptes d’aquest any.

Valls ha detallat que "les esmenes que han presentat el PP coincideixen entre un 70% i un 75% amb el nostre projecte", però ha criticat que proposen de retirar inversions per a la Casa Lila o la Casa de la Dona, la millora d’equipaments esportius, habilitar un centre cívic en el Clot, el Hub cívic de Balàfia, en polítiques d’habitatge i en la reforma del parc de Sant Martí. Per part d’ERC, Caufapé ha assenyalat que les seues propostes "coincideixen en un 80%" amb el seu model de pressupost i que en línies generals demanen de millorar l’accessibilitat, el manteniment dels carrers, la seguretat i mobilitat. "No sabem la intenció d’ERC ara mateix, però en haver-hi un grau de coincidència tan alt haurien de preveure una abstenció", ha dit Valls, que ha reconegut que algunes de les propostes dels republicans "no són realistes dur-les a terme aquest any. No volem enganyar-nos prometent o acceptant coses que no sabem que les podem fer, no podem fer-ho tot en un any", ha remarcat la tinenta d’alcalde. Quant al Comú, han presentat 19 propostes la majoria de les quals ja es preveuen al document de PSC i Junts, com són posar en marxa el centre de dia de Cappont. No obstant, també demanen eliminar l’ajuda per reformar l’església de la Sang i retallar fons per al Museu Morera, ajuts per al comerç o compra d’equipament informàtic.

Per tot això, Valls ha assenyalat que "esperaríem una abstenció d’aquests grups" de cara a la votació de demà. "Hem fet un exercici de generositat i hem estat proactius, demostrant que si tots sumem podem aconseguir grans objectius", ha afegit Caufapé.