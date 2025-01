Agredeix un home per robar-li 2.000 euros al sortir d'un bingo

Publicat per SegreAlbert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Agents dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de Lleida van arrestar dimarts un individu de 34 anys i que acumula una vintena d’antecedents policials com a presumpte autor d’un assalt violent a un home per robar-li els 2.000 euros que havia guanyat al bingo tot just sortir de l’establiment. Els fets van tenir lloc cap a les 3.00 hores a l’avinguda Prat de la Riba. Poc abans la víctima es trobava dins d’una sala de bingo i va guanyar un premi en metàl·lic d’uns 2.000 euros, moment en què va decidir anar-se’n cap a casa seua.

Mentre caminava pel carrer, un individu el va assaltar clavant-li diversos cops al cap, fins a fer-lo caure a terra. L’assaltant va aprofitar que la víctima es trobava atordida per l’atac per agafar-li els diners que portava a la butxaca i sortir corrents. Quan va poder aixecar-se de terra, la víctima va alertar el 112 i diverses patrulles es van presentar al lloc. Amb la descripció del lladre, es va iniciar una recerca per l’entorn. Una hora més tard, una patrulla va localitzar el presumpte lladre caminant pel carrer Príncep de Viana i el va detenir. La víctima va ser atesa al CUAP de Prat de la Riba.

Precisament, els Mossos d’Esquadra van rebre una altra denúncia per un assalt violent un dia després a l’interior de la mateixa sala de bingo. Segons fonts policials, els fets van tenir lloc cap a les 1.00 hores, quan dos individus van accedir al local situat a Prat de la Riba. S’investiga la quantitat de diners que s’haurien emportat, que segons fonts pròximes podrien ser uns 4.000 euros.

El setembre passat, la Guàrdia Urbana va detenir tres homes, un dels quals menor d’edat, acusats de clavar una pallissa a un home per robar-li quan sortia d’un altre bingo. La víctima, de 38 anys, va quedar en estat semiinconscient i va ser evacuada a l’hospital Arnau de Vilanova. Els fets van ocórrer entre les 3.00 i les 4.00 hores i la víctima va explicar que el van abordar per sorpresa i també es va adonar que li havien sostret més de 500 euros que portava a sobre.

Segons el balanç de criminalitat del ministeri de l’Interior, entre els mesos de gener i setembre del 2024 es van denunciar 278 robatoris amb violència i intimidació a Lleida ciutat, un 35,6% més que en el mateix període d’un any abans. A la província van ser 339 denúncies, un 21,5% més.