Educació ajorna fins d'aquí a dos cursos el canvi a Batxillerat i reforçarà les ciències

La conselleria d’Educació ha decidit finalment ajornar els canvis al currículum de Batxillerat fins al curs 2026-2027, fent marxa enrere a la seua intenció d’aplicar-los el curs vinent, amb l’objectiu de consensuar-los amb la comunitat educativa i amb societats pedagògiques, científiques i les universitats. A més, té la intenció de reformar les matèries obligatòries de les diferents modalitats de Batxillerat, fent un gir de 180 graus respecte a la proposta que va fer inicialment i que va aixecar una gran polseguera: que literatura catalana i castellana passessin a ser optatives (la qual cosa va rectificar al cap de 24 hores) i fusionar física i química d’una banda i biologia i ciències ambientals per l’altra, reduint a la meitat les hores lectives que sumaven les quatre per separat. Així ho van notificar ahir alts càrrecs del departament als directors de centres i representants de les universitats i de diverses entitats amb qui es van reunir al llarg del dia per intentar establir les bases per a un futur consens. I la mateixa consellera, Esther Niubó, que al matí no va participar en aquestes reunions, ho va confirmar públicament al migdia. Segons la informació obtinguda per aquest diari, els responsables del departament van reiterar que la seua proposta inicial estava motivada perquè el ministeri li va exigir adaptar el currículum al fixat per la llei orgànica estatal, la Lomloe, en la qual les quatre matèries de modalitat de ciències estan fusionades en dos. Però alhora, van apuntar que veuen possible complir aquest requisit i no només evitar reduir-ne l’horari, sinó augmentar-lo i tornar a les quatre hores setmanals que tenien cada una fins fa dos cursos, quan es van reduir a tres. Per a això, van plantejar que, per exemple, pot impartir-se una matèria de física i química quatre hores a la setmana i una altra amb un altre nom els continguts de la qual també siguin d’aquestes dos àrees, amb la qual cosa al final hi hauria vuit hores per a les dos. Aquesta mesura també s’aplicaria a la resta de matèries obligatòries de modalitat: literatura catalana i castellana i matemàtiques.

La consellera Niubó va assenyalar que aquesta proposta, que comporta reduir les hores d’assignatures optatives, està sent “ben acollida”. “No només reforcem aquests coneixements en ciències, sinó que reforcem el conjunt d’itineraris en Batxillerat, també les literatures, per tant les Humanitats, el Científic, el Tecnològic i el Social”, va afegir.

Niubó admet que cal avaluar l’ús de pantalles a les aules

La consellera d’Educació, Esther Niubó, va defensar ahir l’acord firmat amb l’OCDE perquè ajudi a millorar el sistema educatiu català després que el sindicat més representatiu del sector, USTEC-STEs, expressés el seu rebuig. Va dir que la col·laboració amb l’OCDE permetrà aplicar “bones pràctiques” que han funcionat en altres llocs, però que no serà l’única base de millora, ja que parlarà amb tota la comunitat educativa i amb els sindicats. D’altra banda, va admetre que cal avaluar l’impacte de la digitalització a les aules, que potser ha anat massa lluny. “No sé si se’ns ha escapat de les mans, però no l’hem avaluat”, va afirmar, i va anunciar que el curs que ve recomanaran als centres com utilitzar les pantalles a classe i hi haurà una guia per a les famílies. A més, va manifestar que “innovar per innovar no aporta res” i va apostar per mantenir l’inici de curs abans de la Diada.