Grua sobre grua: la solució per reparar el mur de la Seu Vella de Lleida

L'Ajuntament de Lleida ha iniciat les obres d'urgència per estabilitzar el tram de la muralla de la Llengua de Serp de la Seu Vella que es va ensorrar el passat dissabte. Els treballs han obligat a tallar l'accés a la zona, així com part dels carrers Ronda Seu Vella i Sant Andreu. La peculiaritat de les obres és que s'està utilitzant una grua de grans dimensions per subjectar-ne una altra de més petita, que és la que ataca directament el tram de mur afectat.

El govern municipal va informar en un comunicat que reforçarà la seguretat a l'entorn de la zona afectada, retirarà els elements situats al perímetre de l'ensorrament, repararà el despreniment, estabilitzarà el talús on es troba la muralla i revisarà totes les àrees adjacents. Aquestes mesures s'han encarregat mitjançant un decret d'urgència. Mentre durin les actuacions, es mantindrà tallat el trànsit al carrer Sant Andreu.

L'ensorrament ha posat de manifest el deteriorament de la fortificació. L'Associació d'Amics de la Seu Vella atribueix el mal estat a la falta de manteniment i remarca que s'hauria pogut evitar. Joan Ramon González, president de l'entitat, va assegurar que "portem més d'un any avisant que calien actuacions urgents per estabilitzar aquesta zona, però no han fet res i ara les reparacions seran molt més costoses i llargues".

González va lamentar que la caiguda "demostra el mal estat en el qual es troba la fortificació de la Seu Vella, és un desastre". Va destacar que, a més de la Llengua de Serp, hi ha una vintena de punts al conjunt del Turó en estat crític i amb risc d'ensorrament, especialment la zona nord que dona al parc de Santa Cecília, que ja va patir un esfondrament parcial el 2021. Per això, va demanar que es reservin fons per a actuacions d'urgència, a més de fer intervencions planificades.