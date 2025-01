Arranca la reparació de la muralla

L’ajuntament va començar ahir les obres per restaurar el tram de la muralla de la Llengua de Serp de la Seu Vella que es va esfondrar el passat 4 de gener i que va obligar a tancar l’accés a aquesta zona del Turó i part dels carrers Ronda Seu Vella i Sant Andreu. Els primers treballs van consistir en la retirada de terra i roques de la zona afectada per la caiguda per evitar nous despreniments. Es van fer amb l’ajuda d’una grua de grans dimensions que sostenia en l’aire un robot trepant controlat de forma remota per un operari des de terra. Aquesta actuació es va prolongar fins al migdia, quan se’n va anar la grua. Una vegada acabin els treballs per retirar el material començaran els d’estabilització del talús i de tota la zona afectada per l’ensorrament, que es reposarà amb el mateix material que es va desprendre. La Paeria estima que la durada d’aquestes actuacions serà d’entre 4 i 6 mesos.

Val a recordar que aquest despreniment va tenir lloc el dissabte dia 4, però l’ajuntament ja va acordonar la zona el 30 de desembre, després que els tècnics municipals detectessin “un bombament en aquesta zona del mur”, la qual cosa va motivar també el tancament dels accessos a la Llengua de Serp i al camí inferior. El dia de la caiguda també es va decidir tancar el trànsit al carrer Ronda Seu Vella i la nit següent es va ampliar també al carrer Sant Andreu davant la possibilitat que la pluja provoqués més danys a la muralla. Dimarts passat, l’ajuntament va aprovar via decret d’urgència portar a terme les mesures necessàries per estabilitzar el mur, uns treballs que van començar ahir al matí.

Sobre això, l’Associació d’Amics de la Seu Vella va denunciar aquesta setmana que feia un any que avisaven la Paeria que calien mesures urgents a la zona que s’ha esfondrat i ho van atribuir a la falta de manteniment. Precisament, la zona de la Llengua de Serp que ha col·lapsat va ser precintada ara fa dos anys després que hi aparegués una esquerda.