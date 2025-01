Dos encaputxats assalten una altra casa de l'Horta amb un gran ganivet

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra investiguen un nou assalt en una casa de l’Horta, segons ha pogut saber aquest diari. Va tenir lloc a primera hora de la tarda de divendres en una casa de la partida de les Canals. El robatori va ser comès per almenys dos lladres, que van sostreure diners i objectes després d’accedir a l’interior de l’habitatge després de forçar el garatge de l’immoble. El domicili compta amb càmeres de seguretat i els delinqüents van intentar anul·lar part de la instal·lació. Tanmateix, una de les càmeres va gravar un dels sospitosos, que anava encaputxat i armat amb un gran matxet, segons fonts solvents. Els investigadors ja compten amb l’enregistrament amb l’objectiu d’identificar l’individu. Sospiten que es tracta d’especialistes en delictes contra el patrimoni.

Els anteriors assalts que han transcendit es van produir entre la nit de Cap d’Any i la nit d’Any Nou (vegeu SEGRE del dia 3). Concretament, dos dels assalts es van produir la nit del 31 de desembre. Un va tenir lloc al centre de rehabilitació de l’associació Reto ubicada a la partida Balàfia. Almenys una persona va aconseguir accedir a les instal·lacions i es va emportar objectes de valor. La mateixa nit, l’alarma del restaurant La Dolceta, al camí de Montcada, es va activar quan una persona encaputxada va accedir a la zona de vestidors de l’establiment. El sistema dissuasiu va fer que el suposat lladre fugís després d’entrar, sense aparentment aconseguir emportar-se res.

D’altra banda, el dia 1 a la nit es van produir dos assalts més. El primer en una casa del mateix camí de Montcada, amb els propietaris a dins. Després d’escorcollar part de la casa van aconseguir emportar-se diversos objectes de valor. Finalment, un veí del Camí de la Mariola va denunciar que el mateix dia un individu va foradar la tanca exterior del seu jardí, malgrat que no hauria arribat a accedir a l’habitatge. A més, per Nadal hi va haver uns altres tres casos, dos dels quals temptatius, a la partida Plana del Bisbe.

Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana han incrementat en les últimes setmanes el patrullatge i els controls a l’Horta, especialment durant el cap de setmana o festius, que és quan s’han registrat la gran majoria de denúncies. Els Mossos tenen diverses investigacions obertes.