L’atracament a un bingo que es va produir a mitja setmana a la capital del Segrià va ser comès per dos individus que anaven armats amb ganivets, tapats amb passamuntanyes i que es van emportar un botí d’uns 6.500 euros. Els Mossos d’Esquadra continuen investigant el cas que es va produir dijous a la matinada en un saló de jocs de l’avinguda Prat de la Riba, com va avançar aquest diari divendres. Va ser un robatori violent ja que van amenaçar i van agredir una empleada i una clienta.

Al juny hi va haver un altre assalt a mà armada en un saló de jocs de la ciutat. El 26 de juny encaputxats van entrar a l’establiment armats amb ganivets i van fugir amb un botí de 29.000 euros. Van anar detinguts setmanes després pels Mossos.

D’altra banda, es pot recordar que aquesta setmana, concretament dimarts, els Mossos van arrestar individu de 34 anys i que acumula una vintena d’antecedents com a presumpte autor d’un assalt un home per robar-li els 2.000 euros que havia guanyat al bingo de Prat de la Riba tot just sortir de l’establiment. Va tenir lloc cap a les 3.00 hores quan la víctima caminava pel carrer i un lladre li va assaltar clavant-li diversos cops al cap, fins fer-lo caure a terra. L’assaltant va aprofitar que la víctima es trobava atordida per l’atac per agafar-li els diners que havia acabat de guanyar al saló. Els policies van localitzar el presumpte autor una hora després. L’home va passar a disposició dijous i el jutge de guàrdia va decretar llibertat amb càrrecs pel robatori violent. Tanmateix, va acabar entrant a presó per una altra causa, segons van indicar fonts judicials.