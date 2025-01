El primer festiu d'obertura de les rebaixes, amb poca activitat

La majoria de botigues, tret d’algunes franquícies, no van obrir. - MAGDALENA ALTISENT

El primer festiu d’obertura comercial en plenes rebaixes a Lleida ciutat va ser a mig gas i amb poc seguiment tant per part de les botigues, ja que la majoria tret d’algunes franquícies no van obrir, com pels ciutadans. Una situació que contrasta amb la de la resta de la setmana, en la qual el comerç ha arrancat les rebaixes amb molt bones sensacions a nivell de vendes després de registrar el millor Nadal dels últims anys. La presidenta dels comerciants de l’Eix, Montse Eritja, ja va advertir que la jornada d’ahir “va tenir molt poc seguiment perquè venim de treballar gairebé tot el Nadal”.