Així són els nous parcs inclusius de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Lleida vol instal·lar parcs infantils inclusius a tots els barris de la ciutat. L’objectiu és que els nens amb mobilitat reduïda o discapacitat també puguin disfrutar d’aquests espais de joc. La notícia va ser comunicada per l’alcalde, Fèlix Larrosa, la tinenta d’alcalde, Begoña Iglesias, i els regidors de Junts, Neus Caufapé i David Melé, durant una visita a l’Espai Rovelló de l’avinguda Blondel.

En aquest espai, ahir es van instal·lar tres jocs infantils adaptats per a persones amb mobilitat reduïda: un balancí que pot ser utilitzat tant per nens en cadira de rodes com per aquells sense problemes de mobilitat, uns cavallets amb seients i subjeccions, i un joc de molles amb respatller. La inversió per a la instal·lació d’aquests jocs va ascendir a 25.000 euros. Les autoritats municipals van assenyalar que treballaran per fer de Lleida una ciutat més sostenible i inclusiva, basant-se en les recomanacions de la taula sectorial de persones amb discapacitat de l’ajuntament, en la qual participen més d’una dotzena d’entitats.

Els parcs infantils inclusius són espais de joc dissenyats perquè tots els nens, independentment de les seues capacitats físiques o cognitives, puguin disfrutar i socialitzar-se en un entorn segur. Aquests parcs compten amb equipaments adaptats, com gronxadors amb seients especials, rampes d’accés, superfícies antilliscants i elements sensorials. El seu objectiu és fomentar la inclusió, la integració i la igualtat d’oportunitats per a tots els menors.

A més de promoure la inclusió social, els parcs infantils adaptats ofereixen nombrosos beneficis per al desenvolupament dels nens amb discapacitat o mobilitat reduïda: