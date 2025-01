El veí a qui van assaltar el domicili a Lleida: “em vigilaven i van entrar quan me'n vaig anar a treballar”

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

“Sospito que m’estaven vigilant perquè cap a les tres de la tarda vaig sortir de casa per treballar i va ser quan els lladres van aprofitar per entrar a robar”, explica el veí de la partida de les Canals, a l’Horta, que divendres passat va denunciar un robatori al seu domicili (vegeu SEGRE de diumenge).

El denunciant descriu com es va cometre l’assalt: “Van desmuntar el marc d’una finestra del garatge, d’on van agafar eines amb què van desmuntar el pany de la porta que dona accés a l’interior de la casa.” Un dels lladres va ser gravat per una càmera de seguretat que van destrossar. “Tanmateix, es van deixar la targeta de memòria, la qual cosa ha permès que hi hagi imatges seues”, explica la víctima.

En l’enregistrament pot veure’s com un lladre va vestit de negre, tapat amb passamuntanyes, porta una motxilla, uns guants rojos i un gran matxet.

“El va agafar del garatge”, comenta el veí. És una de les proves amb què compten els Mossos d’Esquadra que investiguen aquest nou robatori a l’Horta. Sospiten que és obra de delinqüents especialitzats. Els lladres van deixar el cotxe –una petita furgoneta de color blau clar– a uns 500 metres de la casa.

La víctima va avisar el seu oncle quan va veure com dos homes fugien. “Ràpidament vaig mirar al mòbil l’enregistrament de la càmera de seguretat i no funcionava. És quan vaig saber que m’havien entrat a robar.” L’afectat assegura que “és una cosa que et genera molta inseguretat. Què hauria passat si jo o algun familiar meu estem dins de casa?”.

Val a recordar que els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana han incrementat des de fa poc més d’un mes la vigilància a l’Horta arran de l’assalt a dos cases que van ser cremades pels lladres. Hi ha diverses investigacions obertes per identificar els lladres.

Sol·liciten modificacions de normatives per a una major agilitat processal en les detencions i l’empresonament dels delinqüents, més sistemes de vigilància (càmeres, tant privades com públiques), més presència policial i endurir les penes, entre altres mesures. L’enllaç per afegir-se a la iniciativa és www.change.org/PlataformaHortaSegura .Està previst que el dia 31 de gener es presenti una moció en el ple municipal de la Paeria.

La Plataforma Horta Segura supera les 1.500 adhesions

La Plataforma Horta Segura, la iniciativa per aconseguir que s’endureixi la llei contra els robatoris i impulsada per les famílies Clop i Vidal, les cases de les quals, a la partida de Montcada, van ser assaltades a començaments de desembre i cremades per lladres, sumava ahir 1.540 adhesions, moltes de veïns de diferents partides, dels quals alguns han estat víctimes de robatoris.