L'ajuntament de Lleida culpa en part una veïna de caure en un carrer en mal estat: li rebaixa per això un 50% la indemnització

Les lloses de la zona on es va produir la caiguda i, al requadre superior, la ferida que li va causar.

La Paeria ha estimat parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per una veïna de 80 anys per danys soferts arran d’una caiguda el 25 de febrer del 2023 en un pas de vianants a l’avinguda Pla d’Urgell de la Bordeta que estava en mal estat. Però, alhora, la coresponsabilitza d’haver caigut i rebaixa per això un 50% la indemnització.

En la resolució, que la dona ha rebut gairebé dos anys després de presentar la reclamació, es reconeix que la caiguda, que es va saldar amb una bretxa al front que va requerir dotze punts de sutura i la ruptura de les ulleres, “va ser conseqüència del desnivell d’una rajola situada en el rebaix del pas de vianants”, per la qual cosa “es compleixen els requisits legalment establerts” per procedir a una indemnització al quedar acreditat “un nexe de causalitat entre la lesió o danys i el funcionament normal o anormal dels serveis públics”.

Però a l’hora de valorar els danys, d’una banda argumenta que no es va aportar una factura de les ulleres i que el tiquet de despeses mèdiques no correspon a medicació relativa a les lesions sofertes.

I de l’altra, afirma que “s’ha de tenir en compte que en aquest cas s’ha d’aplicar una concurrència de la mateixa reclamant del 50%”, cosa que significa que considera que la meitat de la culpa de la caiguda és de l’afectada perquè “es va produir a plena llum del dia i el desnivell era mínim”. Per tot plegat, ha acordat indemnitzar-la amb 345,37 euros, la meitat dels 690,74 reconeguts inicialment.

Aquesta situació ha provocat la indignació de la família. Assegura que aquesta quantitat no cobreix ni el cost de les ulleres noves, però remarca que no critica l’import sinó el fet que l’ajuntament responsabilitzi en part la seua mare d’haver caigut a la via pública. “És una vergonya”, assenyala.

La resolució apunta que el març del 2023 operaris dels departaments de Serveis Urbans i Jardineria van inspeccionar la zona on es va produir la caiguda per decidir quina solució adoptar ja que estava afectada per arrels d’arbres i afegeix que després es va comprovar “que el desperfecte havia estat reparat” i s’havia efectuat “tot el rebaix nou”.