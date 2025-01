Multa de 10.000 € a una discoteca de Lleida per bloquejar la sortida d'emergència amb una cadena

La Paeria de Lleida ha obert un expedient sancionador contra la discoteca Blin Blin després que agents de la Guàrdia Urbana detectessin en una inspecció que la porta d’emergència del local estava bloquejada per un cadenat i proposa una multa de 10.001 euros. Segons ha pogut saber SEGRE, aquest fet va ocórrer el 15 de desembre del 2023, quan agents de la Urbana i dels Mossos van inspeccionar l’establiment, situat al número 56 de l’avinguda Alcalde Porqueres.

Van constatar que “la porta d’entrada fa alhora de sortida” i que “la porta senyalitzada com d’emergència estava bloquejada per fora amb una cadena”. Els agents van demanar als propietaris de la discoteca, l’empresa Global Festa 24 Hores SL, que retiressin la cadena perquè la sortida d’emergència fos operativa i un responsable “va manifestar que no tenia la clau”, motiu pel qual van ordenar el tancament del local fins que es desbloquegés la porta.

Aquesta infracció suposa una falta molt greu, que podria comportar multes d’entre els 10.001 i els 100.000 euros, la suspensió de la llicència d’activitat, la reducció dels horaris d’obertura o el tancament preventiu del local. Tanmateix, la Paeria proposa que la sanció sigui de l’import mínim, 10.001 euros, per “haver incomplert les condicions de la llicència, ja que la sortida d’emergència de l’establiment estava inoperativa (tancada amb una cadena i no tenien la clau) mentre l’establiment estava en funcionament”.

D’altra banda, la Paeria també proposa multar la discoteca amb 1.001 euros perquè aquell dia va superar el seu aforament màxim, que és de 98 persones, mentre que a l’interior del local n’hi havia 108.

Un portaveu de la discoteca va informar que han demanat a l’ajuntament que aporti les proves que demostren que la porta d’emergència estava bloquejada. Una petició que fa perquè “a l’informe que ens van facilitar posava que adjuntaven un reportatge fotogràfic que no existeix, per la qual cosa els hem tornat a demanar imatges que van fer aquell dia per corroborar la seua versió”. A més, va assenyalar que han presentat un recurs per falta de proves “ja que ens deixava en situació d’indefensió” i van demanar arxivar el cas.

El portaveu va remarcar que “la base de qualsevol procediment judicial són les proves i de moment no n’hi ha” i va incidir que, “si es va produir aquesta infracció i l’ajuntament ho demostra, pagarem la multa, però que ho certifiquin”.