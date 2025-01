Acusat de violar la dona a qui va llogar una habitació

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fiscalia sol·licita una condemna de sis anys de presó per a un home d’uns 70 anys acusat de violar una dona a qui havia llogat una habitació en un habitatge de la seua propietat. Està previst que el judici se celebri el dijous 23 de gener a l’Audiència de Lleida. Els fets, segons l’escrit d’acusació del Ministeri Públic, van tenir lloc el 3 de novembre del 2020 quan la denunciant va començar a residir al domicili de l’acusat, que suposadament se li va insinuar amb l’ànim de satisfer els seus desitjos sexuals. La dona se n’hauria anat espantada a l’habitació, però l’home va entrar i la va violar.

La Fiscalia considera que és autor d’un delicte d’agressió sexual i sol·licita una condemna de sis anys de presó, vuit de llibertat vigilada, una indemnització de 30.000 euros a la denunciant i la prohibició d’exercir activitats o professions que impliquin contacte amb menors durant 16 anys. L’Audiència té previst acollir avui i demà els judicis per delictes sexuals. Avui s’asseurà al banc dels acusats un home per haver intentat forçar una adolescent de 15 anys a Balaguer. Així mateix, el Ministeri Públic sol·licita una condemna de cinc anys de presó per un delicte d’agressió sexual.

Els fets haurien tingut lloc el 21 d’agost del 2021 quan, segons la Fiscalia, la noia va trucar a la porta del domicili de l’acusat per tornar-li un gat que havia caigut en un pati. Segons l’acusació, l’home la va agafar i va intentar fer-li tocaments i besarla encara que ella va aconseguir fugir.

En el de demà, la Fiscalia sol· licita una condemna de deu anys i mig de presó per a un home acusat d’abusar sexualment de manera reiterada de la seua filla de sis anys i de la seua fillastra de nou, a la qual també hauria maltractat.