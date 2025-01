Aquests són els radars de la ciutat de Lleida: 9 fixos, un de mòbil i sis foto-roig

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Lleida compta actualment amb un ampli desplegament de mecanismes de control de velocitat que busquen dissuadir els conductors d'excedir els límits establerts i millorar així la seguretat viària. Entre ells destaquen els 9 radars fixos, un de mòbil i 6 dispositius foto-roig situats en semàfors de la ciutat.

Els radars estàtics es van instal·lar l'any 2013, però no van entrar en funcionament fins a l'agost del 2014. Es troben ubicats en vies amb un límit genèric de 50 km/h, a excepció d'un emplaçat a l'Ll-11 que permet circular a 80 km/h. Dels 9 existents, només 3 operen simultàniament i es van alternant.

Sancions segons excés de velocitat

L'import de les multes i la pèrdua de punts del permís varien en funció de la gravetat de la infracció. En carrers amb màxim de 50 km/h, circular entre 51-70 suposa 100€ de sanció; de 71-80, 300€ i 2 punts; de 81-90, 400€ i 4 punts; de 91-100, 500€ i 6 punts; i a més de 100, 600€ i 6 punts.

Ubicació dels radars fixes

Av. Miquel Batllori amb carrer Campament

Carrer Cos-Gayon a prop del pont Nou

Passeig de Ronda, entre c/ Bisbe Irurita i c/ Joc de la Bola

Av. Balmes amb c/ Joan Baget

Av. Alcalde Rovira Roure, a l'altura de l'hospital Santa Maria

Av. Prat de la Riba amb av. Alcalde Porqueres

Carrer del Baró de Maials amb carrer Terrasa

Av. de Madrid, a l'altura de l'estació d'autobusos

Carretera Ll-11, entre els carrers Victoriano Muñoz i President Tarradellas

Radar mòbil, el més efectiu

El radar mòbil que utilitza la Guàrdia Urbana és, sens dubte, el dispositiu que més sancions per excés de velocitat imposa. Durant el 2022, 2 de cada 3 multes van ser fruit de la seva acció, per sobre dels radars fixos. D'aquests últims n'hi ha 9 repartits per la ciutat.

Lleida, 3a ciutat catalana on més punts es perden

Segons dades de la DGT del 2022, Lleida és la 3a localitat de Catalunya i la 14a d'Espanya on més punts del carnet es van retirar per sancions de trànsit. En concret, es van imposar 5.482 multes que van suposar la pèrdua de 16.499 punts, principalment per excés de velocitat (3.853).

Ciutats més poblades com l'Hospitalet, Terrassa, Sabadell o Badalona van registrar xifres molt inferiors, igual que Girona i Tarragona. A nivell estatal, Madrid, Barcelona i València lideren el rànquing, mentre que grans urbs com Sevilla, Màlaga, Bilbao, Palma o Còrdova no arriben als punts retirats a Lleida.

Altres municipis de la província

Més enllà de la capital, hi ha 18 localitats de la demarcació on també es van treure punts el 2022. Balaguer és on més, amb 122 multes i 551 punts, seguida d'Almacelles (74 i 316), Guissona (79 i 236) i Mollerussa (48 i 204).