La Bordeta diu que part de l'avinguda de Flix no té voreres

L’associació de veïns de la Bordeta va denunciar ahir que un tram de l’avinguda de Flix no té voreres i és “un perill per als veïns de la zona”. La presidenta de l’entitat, Mari Carme Guerrero, va afirmar que fa anys que demanen a la Paeria que prengui mesures, però la resposta que han rebut “és que no es pot fer res perquè el terreny que hi ha al costat del tram sense vorera és d’un particular”. Malgrat això, Guerrero va demanar aplanar una franja del terreny que hi ha al costat de la calçada perquè els vianants guanyin seguretat. “Aquesta setmana un cotxe ha estat a punt d’atropellar un matrimoni perquè només podien anar per la calçada, hem de solucionar-ho”, va afegir.