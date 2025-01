Denuncien l'estat d'una tanca trencada a la Mariola

A l'esquerra, l'estat actual. A la dreta, com estava anteriorment.

"Aquesta tanca porta així dos mesos, i és perillosa per la canalla i la gent gran. No sé si esperen que es mati algú". Així explica una lectora de SEGRE l'estat en el que es troba una tanca que protegeix la baixada al Casal Cívic de la Mariola, just al costat de les escales que baixen cap al centre.

La tanca metàl·lica ha desaparegut en un tram d'uns cinc metres i l'ajuntament hi va posar cons amb una cinta per tal que la gent evités passar-hi. Cons i cinta han acabat per terra, i les rajoles del lloc aixecades.