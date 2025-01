Els visats per a pisos nous a Lleida, en màxims des de l'any 2008

Els arquitectes van visar l’any passat projectes per a 855 habitatges de nova construcció a Lleida, la xifra més elevada des de la crisi immobiliària del 2008, segons xifres del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. L’increment respecte a l’any anterior és del 48,4%, el més elevat de totes les demarcacions catalanes. No obstant, cal tenir en compte que el 2023 es van visar només 576 pisos nous, la qual cosa va suposar un descens considerable respecte als 807 de l’exercici anterior, el 2022. Quant a la superfície global visada, a Lleida va augmentar un 46,6%, també l’increment més elevat de Catalunya.

En el conjunt de Catalunya, el nombre d’habitatges de nova construcció visats va créixer un 9,7%, amb 17.429, dels quals 2.883 són de protecció oficial. D’aquests últims, 121 corresponen a la ciutat de Lleida, concretament el barri dels Mangraners.

A més a més, la superfície de rehabilitació visada es va disparar un 58,4 per cent a la demarcació de Lleida, el segon percentatge més elevat després del 67,9 per cent de les Terres de l’Ebre. Tanmateix, hi ha dos projectes de rehabilitació de caràcter industrial i comercial, no residencial, que han contribuït decisivament a disparar la xifra total.

Així mateix, en el marc del programa 3 de rehabilitació amb fons europeus Next Generation, el Col·legi d’Arquitectes també va tramitar 13 expedients que engloben un total de 88 habitatges. En aquest cas, és la xifra més baixa d’expedients, però no la de pisos, ja que a les Terres de l’Ebre són només 19.