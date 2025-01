Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Lleida licitarà la primera fase del Centre d’Acolliment de Temporers (CAT) que s’ubicarà en un solar de 3.000 metres quadrats al carrer de la Creu del Batlle, a la partida de la Caparrella. El pressupost d’aquesta primera fase ascendeix a 539.000 euros i preveu la construcció d’un mòdul amb capacitat per a 32 persones, distribuïdes en 8 espais dormitori per a 4 persones cada un, a més d’espais comuns de menjador, lavabos, dutxes i bugaderia.

Malgrat que l’expedient passarà per la pròxima Comissió Informativa de Gestió de la Ciutat, el tinent d’alcalde Carlos Enjuanes ha informat d’aquest expedient en la d’Acció i Innovació Social, ja que es tracta d’un equipament que implica l’esmentada àrea. La licitació també inclou les connexions a subministraments, així com el condicionament del terreny per a la instal·lació de la construcció.

El CAT es desenvoluparà en un terreny ubicat en un lloc amb fàcil accés a la xarxa d’autobusos urbans i carril bici. Es tracta d’un espai amb les xarxes de serveis i la urbanització dels vials ja finalitzades.

Compromís municipal amb els temporers

Enjuanes ha explicat que aquesta intervenció s’emmarca en el compromís municipal de garantir allotjaments dignes i adequats per als temporers que participen en la campanya de la fruita. En aquest sentit, ha afirmat que és un "pas endavant en la política municipal d’inclusió social i de suport als treballadors temporers", que respon a les demandes dels grups municipals per abordar aquesta necessitat de manera estructural, així com a "una necessitat detectada i reiterada per diversos sectors". El regidor ha afegit que el projecte millora les condicions d’acollida del col·lectiu i reflecteix la voluntat de l’Ajuntament de donar suport al sector agrícola, clau per a l’economia local.

Fins ara, els temporers sense sostre que venen a Lleida per a la campanya de la fruita s’han allotjat al pavelló 3 de Fira de Lleida. L’anterior govern municipal d’ERC i Junts va voler fer un alberg al barri de Pardinyes, però quan els socialistes van guanyar les eleccions van descartar el projecte. Mentre el mòdul de la Caparrella no estigui acabat, per a la pròxima campanya, l’Ajuntament ha sol·licitat allotjar els temporers a l’hotel d’Adif que hi ha a l’estació de tren.

Hub Cívic de Balàfia

La pròxima comissió informativa de Gestió de la Ciutat proposarà la contractació per redactar el projecte executiu per a la rehabilitació integral de l’antiga escola de Balàfia com a nou Hub Cívic del barri. En aquest cas, l’immoble constaria d’una zona exterior i de tres edificis: la Casa Lila 'Afrània', l’equipament d’inclusió i un edifici comunitari i veïnal. L’espai destinat a inclusió es planteja perquè disposi de places per a persones amb possibilitats de plena autonomia, per a una estada mitjana i un itinerari definit.