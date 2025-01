L'epidèmia de la grip a Lleida es dispara i supera el pic de l'any passat

Publicat per Sònia Espín Redactora de Local REDACCIÓN Verificat per Creat: Actualitzat:

La transmissió de la grip a Lleida segueix in crescendo i tant al pla, amb 274 casos diagnosticats per cada 100.000 habitants, com a l'Alt Pirineu i Aran, amb 321, s'ha assolit el nivell molt alt i fins i tot ja s'ha superat el pic de l'any passat. Salut creu que la setmana vinent la incidència començarà a remetre.

La incidència de la grip a la demarcació de Lleida ha assolit el nivell molt alt, amb una taxa de 274,75 casos per cada 100.000 habitants en el pla i de 321,31 a l’Alt Pirineu i Aran. En ambdós regions sanitàries ja s’ha superat el pic registrat l’any passat, que a Ponent va ser de 255,28 casos per cada 100.000 habitants i a les comarques de muntanya, de 258,76, segons dades del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (Sivic). Salut considera que s’està arribant als nivells màxims i que la propera setmana començarà a remetre. En números absoluts, a Lleida la setmana passada es van diagnosticar a l’Atenció Primària 1.044 casos de grip, un 60% més que els 654 de la setmana anterior i 4,5 vegades més que a mitjans de desembre (232). Al Pirineu, han passat de 162 a 233 en una setmana.

Quant a l’activitat a Urgències de l’hospitalArnau de Vilanova, des del dia 1 fins diumenge passat ha atès entre 264 i 336 persones al dia, xifres similars al mateix període de l’any passat (entre 264 i 368). En total, des de començament d’any ha efectuat 3.676 atencions, davant de les 3.698 dels dotze primers dies de 2024. No obstant, Salut indica que aquest any arriben “malalts més afectats” que generen “estades més llargues”. Així mateix, al Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) de Prat de la Riba han augmentat un 1,7% les consultes respecte al 2024, amb una mitjana de 222,8 els feiners (219,9 l’any passat), malgrat que han descendit un 5,4% les visites a domicili i un 12,3% les consultes telefòniques. La mitjana en els festius, de 262 consultes al dia, és un 3,2% menor que els 373,9 de l’any anterior. En total, el CUAP ha registrat 3.950 atencions i els dies amb més activitat van ser el 4 (401 consultes presencials), el 5 (368) el 6 (404), l’11 (390) i el 12 (314).

El 38% dels pacients diaris que rep el CAP són adults infectats pel virus de la grip

En el conjunt de Catalunya, el nivell de transmissió de la grip es manté en marcat ascens i segons el Sivic la taxa de situa en 235,59 casos per cada 100.000 habitants, a pesar que a l’informe general indica que s’ha arribat a 375 i apunta que el 74% de les hospitalitzacions són de majors de 60 anys. Alerta també que la incidència continuarà augmentant. En aquest sentit, el subdirector general de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Alertes i Emergències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, Jacobo Mendioroz, estima que el pic epidemiològic de grip a Catalunya arribarà al voltant del dia 20, quan habitualment s’assolia en la primera setmana de gener.

En canvi, el secretari general de Salut, Esteve Fernández, creu que serà “el dilluns o el dimarts de la setmana que ve”. Mendioroz detalla que aquest any circulen simultàniament les grips A i B, per la qual cosa no hi haurà dos pics, i destaca la poca circulació i ingressos per covid-19.

La doctora va assegurar que els equips de professionals estan preparats per donar la màxima cobertura a tots els pacients i va lamentar que alguns dels seus companys estiguin de baixa per culpa del virus.

El cas de la grip no és l’únic virus que està en alça, ja que els rinovirus representen el 15 per cent dels casos atesos i la resta dels virus respiratoris suposen el 8 per cent.

Solanes va recomanar minimitzar el contacte social dels malalts per trencar la cadena transmissora del virus i l’ús de mascareta en els espais sense ventilació per als malalts crònics o més greus.

“Estem desbordats”, afirma la doctora d’un CAP

“Estem desbordats”, va afirmar ahir Mònica Solanes, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) i doctora del CAP Onze de setembre sobre la pujada de casos de grip. Va explicar que han de deixar de donar cobertura als casos més banals per així poder atendre els més urgents. Va manifestar que l’augment de l’activitat és molt considerable, tant a l’ambulatori com en visites a domicilis. I és que el 38% dels pacients que rep el CAP diàriament són adults que tenen la grip.

Un 39,34% de població vacunada, menys que l’any passat

La taxa global de vacunació contra la grip a Lleida és del 39,34%, per sota del 40,64% de la campanya passada, i ha anat en clar descens des del 48,33% del 2021, en plena pandèmia. Al Pirineu també és més baixa, del 38,65%, davant del 40% de l’any anterior. Mendioroz considera “una llàstima” que no hagi augmentat gaire la cobertura vacunal contra la grip (29% de la població general a Catalunya). A més, veu força “complicat” aconseguir un ús efectiu generalitzat i efectiu de la mascareta, de forma que recomana utilitzar-la per protegir vulnerables, per exemple, en centres sanitaris o residències.