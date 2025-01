Li demanen tres anys per estafa després d’haver estat condemnat ja 3 cops

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fiscalia sol·licita tres anys de presó per a un home acusat d’estafar un veí del Solsonès amb la venda d’un telèfon mòbil per un portal d’internet de venda de productes de segona mà. L’acusat ja ha estat condemnat en almenys unes altres tres ocasions entre els anys 2018 i 2019 a Pamplona, Zamora i Benidorm. El Ministeri considera que l’home és autor d’un delicte d’estafa agreujada a causa de la multireincidència. Això suposa que el judici se celebri a l’Audiència de Lleida i no en un jutjat Penal. Està previst que la vista oral tingui lloc el dimecres 22 de gener.

Els fets es remunten al 28 d’abril del 2020, quan la víctima va fer dos transferències mitjançant Bizum a l’acusat, de 500 i 300 euros, a canvi d’un telèfon mòbil que mai va arribar a rebre. L’acusat va tornar a l’afectat 150 euros el 14 de maig d’aquell any.

Per tot plegat, la Fiscalia ara acusa l’home d’un delicte d’estafa agreujada i sol·licita una condemna de tres anys de presó i que indemnitzi la víctima amb 650 euros. El jutjat d’Instrucció de Solsona va investigar aquests fets.