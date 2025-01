Novetats en la reforma de la rambla Ferran: comptarà amb una gran plaça davant del Morera

Verificat per

Verificat per

Publicat per

L'ajuntament de Lleida ja ha iniciat la segona fase dels treballs de remodelació de la rambla Ferran, que se centra en l'ampliació i reurbanització de la vorera, la qual passarà a tenir una amplada de 5 metres i també incorporarà nou mobiliari urbà, nova il·luminació i arbrat. També preveu deixar al mateix nivell la vorera i calçada. Els treballs que s'han fet fins ara s'han centrat en la calçada pròxima al centre històric, que ha passat de tres a dos carrils, un dels quals reservat per al transport públic. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, que aquest dimecres ha visitat els treballs de l'anomenada Operació Rambla, ha explicat que l'actuació s'allargarà fins al juny.

Posteriorment, es panificaran dos fases més d'obres. En aquest sentit, Larrosa ha anunciat que un cop finalitzi la fase actual, cap al mes de juny, s'abordarà la reforma de la cruïlla amb el carrer Alcalde Fuster per conformar una gran plaça al mateix nivell davant del Museu Morera i la Diputació.

Més endavant, tal i com ja es va donar a conèixer, es preveu una última fase a tot el lateral de la Rambla situat del costat del barri de Noguerola, entre el carrer Riquer i l'estació.

Pel que fa a l’avinguda Francesc Macià, que és la continuació natural de la rambla, l'alcalde ha assenyalat que abans d’actuar-hi caldrà fer "una reflexió en profunditat, perquè hi ha diferents propostes sobre la taula". La idea sobre la qual es vol treballar, ha indicat, és integrar aquesta avinguda amb la plaça la Pau, per tal de generar una gran plaça en ple centre de la ciutat.

El pressupost conjunt de les primeres dos fases d'obres és d'1,3 milions d’euros, que compten amb finançament de fons europeus Next Generation.

Accions de promoció econòmica

A banda de les obres, l'Operació Rambla també té un component de dinamització i promoció econòmica. L'alcalde ha detallat que durant l'any 2024 un total de 9 establiments de la rambla i els carrers adjacents han resultat beneficiaris dels ajuts per implantar-se a la zona. Dos han estat noves obertures i 7 per a reformes. De cara al 2025, el pressupost preveu augmentar de 130.000 a 150.000 euros aquests ajuts per al foment de l'activitat econòmica i suport a l'obertura i millora d'establiments comercials.